Bloomberg: в ЕС опасаются, что санкции против третьих стран могут сблизить их с Россией

По данным агентства, страны ЕС пока не могут договориться о новых антироссийских санкциях, поскольку спорят о степени жесткости принимаемых мер

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Некоторые государства Евросоюза опасаются, что санкции, которые объединение намерено применить против третьих стран за преодоление ограничений против РФ, навредят отношениям и еще больше сблизят эти страны с Россией. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

По данным агентства, страны ЕС пока не могут договориться о новых антироссийских санкциях, поскольку спорят о степени жесткости принимаемых мер. Основная цель нового пакета санкций ЕС - перекрыть лазейки и способы обхода уже действующих рестрикций. Это особенно актуально на фоне попыток ЕС не допустить получения Москвой технологий через третьи страны - Армению, ОАЭ и государства Центральной Азии, пишет Bloomberg.

Агентство поясняет, что Еврокомиссия предложила специальный механизм, который будет направлен против стран, которые не принимают достаточно мер, чтобы помешать обходу РФ экспортных ограничений. Если дипломатическое давление на эти страны будет неэффективным, государства ЕС получат право вводить точечные экспортные ограничения на ключевые товары. Всего будет два списка: один - для товаров, вывоз которых будет запрещен, а другой - для стран, в которые эти товары нельзя будет отправить.

Работа предлагаемого механизма вызвала разногласия в ЕС. По словам одного из европейских дипломатов, критерии предлагаемого механизма могут быть сильно размыты, поэтому на практике его будет слишком трудно применить. Кроме того, добавил он, такой механизм может быть слабой сдерживающей силой. По данным Bloomberg, Венгрия и Греция хотят, чтобы некоторые компании были исключены из черного списка, который предложила Украина. На этом основании они не дают зеленый свет пакету санкций в целом. Европейские дипломаты сообщили агентству, что обсуждение этого вопроса продолжится. Один из европейских чиновников в беседе с Bloomberg выразил уверенность, что все детали нового пакета могут быть согласованы на следующей неделе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в мае неоднократно объявляли, что 11-й пакет санкций будет направлен на ужесточение механизмов соблюдения санкций и снижение эффективности принятых Россией мер по прорыву санкционной блокады. По их словам, санкции должны распространиться на компании из третьих стран, которые реэкспортируют в Россию санкционные товары. В конце мая ряд европейских СМИ и дипломатических источников сообщил, что первоначальный санкционный проект Еврокомиссии был отклонен и отправлен на доработку странами ЕС, которые опасаются, что такие меры будут способствовать изоляции ЕС в мире.