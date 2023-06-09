Путин: экономические отношения России и Белоруссии развиваются "необычно хорошо"

Глава государства отметил, что их качество и структура "меняются в нужную сторону"

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Качество и структура экономических отношений РФ и Белоруссии меняются в нужную сторону, отметил глава российского государства Владимир Путин на неформальной встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Беседа состоялась за завтраком на веранде в Бочаровом Ручье.

"Мы сейчас поговорим по всем этим вопросам. И по вопросам безопасности, по вопросам экономического взаимодействия - там есть о чем поговорить. Нас это не может не радовать, но даже необычно, тьфу-тьфу, необычно хорошо - развивается хорошими темпами во всяком случае. И качество взаимодействия, структура наших экономических отношений меняются в нужную сторону", - сказал Путин.

Он добавил, что "прежде всего упор делается сегодня не только на традиционные отрасли сотрудничества, но и на высокотехнологичные сферы". "Это не может не радовать. Я уж сейчас не буду говорить о цифрах товарооборота растущего", - отметил президент РФ.

Путин подчеркнул, что рад видеть Лукашенко в Сочи: "С приездом прежде всего".

Отдельно президент РФ обратил внимание, что премьер-министры стран СНГ и ЕАЭС уже несколько дней работают в Сочи. "Работают очень хорошо, активно. Сейчас съезжу к ним, поприветствую. Если позволите, от вашего имени - тоже", - обратился Путин к Лукашенко. "Буду благодарен, если это уместно", - ответил лидер Белоруссии.