Швейцария выступила за международную координацию шагов в вопросе о замороженных активах РФ

Федеральный совет страны подчеркнул важность соблюдения верховенства права и конституционных принципов

ЖЕНЕВА, 9 июня. /ТАСС/. Федеральный совет (правительство) Швейцарии считает необходимой международную координацию шагов в вопросе о замороженных в западных государствах российских активах. При этом он подчеркивает важность соблюдения верховенства права и конституционных принципов, говорится в сообщении правительства, размещенном в пятницу на его сайте.

"Федеральный совет принял к сведению последние международные события, касающиеся замороженных или блокированных российских активов", - отмечается в сообщении. Обзор этих событий представил правительству Федеральный департамент юстиции и полиции. По мнению правительства, "необходим скоординированный подход на международном уровне, уважающий верховенство права и конституционные принципы".

В Берне констатировали, что "на международном уровне ведутся споры, с одной стороны, можно ли направлять обездвиженные денежные резервы Центрального банка России, а также другие российские государственные активы на восстановление Украины, а, с другой стороны, нужно ли ужесточить уголовные нормы в случае обхода санкций". Швейцария "участвует в этих дискуссиях и делает это так, чтобы ее голос был услышан".

Федеральный совет напомнил, что 15 февраля "принял к сведению анализ, проведенный рабочей группой администрации под руководством Федерального управления юстиции". Из этого доклада следует, что "конфискация российских частных активов противоречит Федеральной конституции и швейцарскому правопорядку, если эти активы не были приобретены незаконным путем".

Не входящая в ЕС Швейцария ранее поддержала, несмотря на свой нейтральный статус, санкции Евросоюза против России, введенные в связи с ее специальной военной операцией на Украине. По данным Государственного секретариата экономики, в стране заморожены российские активы на сумму 7,5 млрд франков (более $8,32 млрд) и 15 объектов недвижимости. В свою очередь швейцарское правительство сообщило 10 мая, что средства ЦБ РФ в Швейцарии составляют около 7,4 млрд франков (более $8,21 млрд).

Российское правительство утвердило в марте прошлого года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.