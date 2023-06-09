Аксаков считает важным в ближайшее время вернуться к вопросу снижения ключевой ставки

По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку, восстановление экономической активности и меры государственной поддержки, в том числе по финансированию приоритетных проектов, вполне способны компенсировать влияние проинфляционных факторов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Обсуждение снижения ключевой ставки нужно начать в ближайшее время, чтобы поддержать оживление кредитования и помочь экономике адаптироваться к новым реалиям, сообщает пресс-служба АБР со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку, председателя совета Ассоциации банков России Анатолия Аксакова.

"Решение Банка России в очередной раз сохранить ключевую ставку на уровне в 7,5% годовых вносит элемент стабильности в кредитную политику банков. Тем не менее важно в ближайшее время вернуться к вопросу снижения ставки, чтобы поддержать оживление кредитования и помочь экономике адаптироваться к новым реалиям", - приводятся слова Аксакова.

По мнению депутата, восстановление экономической активности и меры государственной поддержки, в том числе по финансированию приоритетных проектов, вполне способны компенсировать влияние проинфляционных факторов. По его словам, фокус на поддержке структурной трансформации и экономического роста может дать хорошие результаты и с точки зрения финансовой стабильности.

Аксаков также выразил надежду на то, что ключевая ставка будет двигаться по нижней границе коридора в обозначенном регулятором прогнозе средней ключевой ставки, а решение о ее повышении Банк России примет только в случае формирования устойчивого тренда на рост инфляции.

Банк России 9 июня в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, но допустил ее повышение на ближайших заседаниях.