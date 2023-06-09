Нейросеть "Газпром нефти" обнаружила новые запасы нефти в Сибири

По предварительным оценкам, начальные извлекаемые запасы составляют не менее 100 тыс. тонн нефти

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" при помощи нейросети обнаружила залежи нефти с начальными извлекаемыми запасами от 100 тыс. тонн в Томской области и Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила компания.

"Нейросеть "Газпром нефти" нашла новые залежи углеводородов в ХМАО и Томской области на Вахском месторождении. По предварительным оценкам, их начальные извлекаемые запасы составляют не менее 100 тыс. тонн нефти. Из найденных пластов уже получен приток углеводородов", - говорится в сообщении.

Как поясняет компания, цифровая программа с помощью алгоритмов машинного обучения обрабатывает сотни гигабайт данных с действующих скважин, находит в них закономерности и определяет, где может располагаться нефть, не обнаруженная ранее традиционными методами.

Обработка данных с 1 тыс. скважин нейросетью занимает несколько минут, при этом программа учитывает весь объем имеющейся у компании геологической и геофизической информации. "На основе этих данных искусственный интеллект определяет возможное расположение новых залежей углеводородов на уже разрабатываемых месторождениях. Для их добычи практически не нужна дополнительная инфраструктура - достаточно настройки действующих скважин", - поясняется в сообщении.

"Газпром нефть" использует нейросеть на активах в Томской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.