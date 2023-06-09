Вероятность роста ключевой ставки выросла с заседания совета директоров ЦБ в апреле

Глава регулятора Эльвира Набиуллина также отметила рост проинфляционных рисков

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Вероятность увеличения ключевой ставки возросла с момента апрельского заседания совета директоров ЦБ РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"С нашего апрельского заседания наши проинфляционные риски возросли, а значит, увеличилась и вероятность повышения ключевой ставки", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Совет директоров рассматривал вариант повышения ставки, сообщила Набиуллина.

По словам Набиуллиной, совет директоров допускает повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях. "Масштаб повышения будет зависеть от поступающих данных о динамике цен, от инфляционных ожиданий, совокупного спроса и от того, в какой мере эти данные будут влиять на риски отклонения инфляции от цели вблизи 4% в 2024 году", - пояснила глава ЦБ РФ.

28 апреля Банк России в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Регулятор отмечал, что оценит целесообразность ее повышения для стабилизации инфляции на целевом уровне в 4%. На сегодняшнем заседании совет директоров регулятора сохранил ставку на том же уровне.