В Узбекистане заявили о готовности к освоению новых технологий вместе со странами ЕАЭС

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов подчеркнул, что Ташкент заинтересован "в укреплении двустороннего и многостороннего взаимовыгодного партнерства"

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Узбекистан готов совместно осваивать сферы инноваций и современных технологий со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на пленарном заседании Третьего Евразийского конгресса.

"Готовы к совместному освоению современных технологий и инноваций на принципе взаимодополняемости наших экономик", - сказал он.

Он подчеркнул, что Ташкент заинтересован "в укреплении двустороннего и многостороннего взаимовыгодного партнерства, а также открытии новых возможностей для бизнеса всех заинтересованных государств, в том числе стран СНГ".

Глава кабмина напомнил, что в целях укрепления экономических связей с соседними странами с участием Узбекистана созданы совместные инвестиционные фонды, запущен ряд крупных проектов в сфере промышленности, энергетики, транспорта и водного хозяйства. "Мы уже имеем опыт с нашими соседним государствами в наращивании экономического взаимодействия. В промышленном секторе Узбекистана есть все предпосылки для большего рывка посредством увеличения объемов производства как минимум в два раза", - указал Арипов.

Накануне Арипов заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в Сочи, что Узбекистан предлагает ЕАЭС участие в реализации проектов строительства железнодорожных магистралей Китай - Киргизия - Узбекистан и Узбекистан - Афганистан - Пакистан, а также кооперацию в аграрном секторе.

Узбекистан имеет статус страны-наблюдателя в ЕАЭС.