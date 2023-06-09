9 июня, 12:11,
обновлено 9 июня, 12:33

Набиуллина заявила, что острая фаза банковского кризиса в мире пройдена

При этом, по словам главы ЦБ, остаются риски для мировой экономики

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Острая фаза банковского кризиса завершена, вместе с тем остаются риски для мировой экономики. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Острая фаза банковского кризиса в мире вероятно пройдена, но риски для мировой экономики сохраняются", - сказала она.

Глава ЦБ отметила, что экономика Китая замедлилась после наблюдавшегося в первом квартале активного постковидного восстановления.

"Ожидания более умеренных в будущем темпов роста крупнейших экономик влияют на цены сырьевых товаров. <...> В последнее время мы видим снижение мировых цен на газ, уголь, металл и удобрения", - подчеркнула Набиуллина. Она напомнила, что Россия является крупным поставщиком сырьевых товаров. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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