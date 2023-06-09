Набиуллина заявила о возвращении мировой экономики к доковидной структуре

По словам главы ЦБ, оперативные индикаторы отображают устойчивое расширение экономической активности в мире за счет сектора услуг

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Мировая экономика восстанавливается после пандемии и возвращается к доковидной структуре, заявила в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мировая экономика возвращается к доковидной структуре. Во время пандемии резко упал спрос на услуги и вырос спрос на товары, сейчас ситуация обратная", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По словам главы ЦБ, оперативные индикаторы отображают устойчивое расширение экономической активности в мире за счет сектора услуг, в то время как в промышленности динамика более слабая.