9 июня, 12:11,
обновлено 9 июня, 12:24
Пандемия COVID-19

Набиуллина заявила о возвращении мировой экономики к доковидной структуре

По словам главы ЦБ, оперативные индикаторы отображают устойчивое расширение экономической активности в мире за счет сектора услуг

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Мировая экономика восстанавливается после пандемии и возвращается к доковидной структуре, заявила в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мировая экономика возвращается к доковидной структуре. Во время пандемии резко упал спрос на услуги и вырос спрос на товары, сейчас ситуация обратная", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По словам главы ЦБ, оперативные индикаторы отображают устойчивое расширение экономической активности в мире за счет сектора услуг, в то время как в промышленности динамика более слабая. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаПандемия COVID-19
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