В ЦБ подтвердили намерение вернуть инфляцию к цели в 4% в 2024 году

Регулятор планирует поддерживать ее на этом уровне в дальнейшем, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Центральный банк РФ подтверждает решимость вернуть инфляцию к целевым показателям в 4% в следующем году и поддерживать ее на этом уровне в дальнейшем. Об этом в пятницу заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Мы подтверждаем нашу решимость вернуть инфляцию к цели в следующем году и поддерживать ее на цели в дальнейшем", - сказала она.

Глава ЦБ также допустила возможность повышения ключевой ставки для удержания инфляции уже на ближайших заседаниях совета директоров регулятора. "Шаг изменения ставки будет определяться тем, в какой мере поступающие данные будут влиять на нашу оценку баланса рисков для достижения цели в 4% в 2024 году", - отметила Набиуллина.

По оценкам ЦБ, показатель годовой инфляции перешел к росту с пониженного уровня по мере выхода из его расчета низких значений месячных приростов цен мая - октября 2022 года и увеличения текущего инфляционного давления. По оценке на 5 июня, годовой темп прироста потребительских цен составил 2,6% после 2,3% в апреле.

Изменение цели по инфляции возможно после ее стабилизации на уровне 4%, сообщила Набиуллина.