ЦБ не видит признаков перегрева российской экономики

Однако риски такого перегрева существуют, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Банк России не видит признаков перегрева российской экономики, однако риски такого перегрева существуют и на них нужно обращать внимание, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Перегрев - та ситуация, когда ВВП находится выше потенциала, и в том случае, если спрос растет быстрее предложения, когда ВВП вышел на свой потенциал. Индикатором такого перегрева служит инфляция, когда становится выше ключевого уровня. Сейчас мы не видим, не можем сказать, что сейчас в экономике перегрев, но риски такого перегрева существуют, и на них нужно обращать внимание", - сказала она.