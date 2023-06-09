Премьер Таджикистана предложил упростить механизм поставок сельхозпродукции в страны ЕАЭС

Кохир Расулзода отметил, что страны ЕАЭС являются традиционным рынком для таджикской сельхозпродукции

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода предложил разработать механизм, упрощающий поставки сельхозпродукции республики в страны ЕАЭС.

"Существующие сложности в процедурах оформления, вопросах транспортировки и таможенных процедур, двойной сертификации ограничивают наши возможности для бесперебойной поставки продукции сельского хозяйства на территории стран союза. В этой связи считаем необходимым совместно проработать механизмы по упрощению поставок сельхозпродукции из Таджикистана на рынки стран союза", - сказал Расулзода на пленарном заседании III Евразийского конгресса, которое проходит в пятницу в Сочи.

Расулзода отметил, что страны ЕАЭС являются традиционным рынком для таджикской сельхозпродукции и что у Таджикистана колоссальный потенциал в сфере выращивания высококачественных экологически чистых сельхозпродуктов. "Ежегодный прирост валовой продукции сельского хозяйства [Таджикистана] составляет не менее 8%, что создает необходимую базу для увеличения экспорта органической сельхозпродукции", - подчеркнул он.

Расулзода подчеркнул, что Таджикистан нацелен на развитие транспортно-логистического взаимодействия. "Важным считаем расширение транспортных коридоров и реализацию проектов в общем строительстве транспортных, в том числе железнодорожных путей, соединяющих регион с другими странами", - сказал он.

Рогунская ГЭС

Кохир Расулзода также отметил, что Таджикистан после завершения строительства Рогунской гидроэлектростанции (ГЭС) и ввода ее в эксплуатацию сможет обеспечить ежегодный экспорт электроэнергии в государства ЕАЭС, а также в страны региона. "Мы продолжаем строительство Рогунской ГЭС. <...> По завершении строительства у нас будет хорошая возможность ежегодно экспортировать электроэнергию не только в соседние наши страны, страны ЕАЭС, но и в Афганистан и Пакистан", - сказал Расулзода.

Он добавил, что Рогунская ГЭС станет одной из самых крупных ГЭС, а ее мощность составит 3,6 тыс. МВт, а плотина станет самой высокой в мире - 335 метров. На данный момент сданы два агрегата, которые сейчас вырабатывают 260 МВт.

Таджикский премьер подчеркнул, что в данном направлении Таджикистан готов к сотрудничеству со всеми заинтересованными странами региона.

Рогунская ГЭС расположена в 110 км от Душанбе на реке Вахш и считается самой крупной в Центрально-Азиатском регионе. Ее строительство началось еще в 1976 году, но после распада СССР было законсервировано. После работы по строительству ГЭС продолжились, из шести предусмотренных проектом агрегатов мощностью 600 МВт, запущены два - первый в 2018 году, второй - в 2019.