9 июня, 12:49,
обновлено 9 июня, 13:02

ЦБ видит большой потенциал использования искусственного интеллекта на финансовом рынке

Сергей Бобылев/ ТАСС
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что риски, которые несет технология, важно понимать и купировать

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Банк России видит большой потенциал использования искусственного интеллекта на финансовом рынке, однако отмечает, что риски, которые несет технология, важно понимать и купировать. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Мы видим большой потенциал использования искусственного интеллекта на финансовом рынке, не только на биржевых торгах, наши банки очень многие применяют искусственный интеллект в оценке заемщика и других вопросах, в борьбе с мошенничеством. Поэтому перспективы есть, но нужно понимать и отслеживать риски, купировать их, чтобы такие технологии несли только блага", - сказала она. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
© Информационное агентство ТАСС
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