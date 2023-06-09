ЦБ видит большой потенциал использования искусственного интеллекта на финансовом рынке

Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что риски, которые несет технология, важно понимать и купировать

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Банк России видит большой потенциал использования искусственного интеллекта на финансовом рынке, однако отмечает, что риски, которые несет технология, важно понимать и купировать. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Мы видим большой потенциал использования искусственного интеллекта на финансовом рынке, не только на биржевых торгах, наши банки очень многие применяют искусственный интеллект в оценке заемщика и других вопросах, в борьбе с мошенничеством. Поэтому перспективы есть, но нужно понимать и отслеживать риски, купировать их, чтобы такие технологии несли только блага", - сказала она.