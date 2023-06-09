9 июня, 12:56,
обновлено 9 июня, 13:25

Набиуллина заявила, что ЦБ и кабмин стали "чаще сверять часы"

Все решения по ДКП принимаются регулятором самостоятельно, сообщила глава Центробанка

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Банк России и кабмин стали чаще "сверять часы", но все решения по ДКП принимаются регулятором самостоятельно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

"По макроэкономической политике взаимодействие [с правительством] стало более плотным, потому что в условиях высокой неопределенности, когда быстро меняется ситуация, мы чаще сверяем часы по тому, как каждый из нас оценивает эту ситуацию, как мы видим вызовы будущего. Но все решения по денежно-кредитной политике как принимались, так и принимаются Банком России абсолютно самостоятельно", - сказала Набиуллина.

Она добавила, что независимость Банка России - важнейший фактор, который определяет макроэкономическую стабильность и, в конечном счете, устойчивый долгосрочный рост и благосостояние граждан. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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