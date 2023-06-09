Глава ЦБ считает, что внедрение цифрового рубля снизит транзакционные издержки банков

Эльвира Набиуллина отметила, что плюсом также станет рост ставок по депозитам

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Банк России ожидает ряд плюсов от внедрения цифрового рубля, в том числе снижение транзакционных издержек банков и рост ставок по депозитам. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Действительно, у нас финансовый сектор очень продвинут с точки зрения услуг, инновационности услуг, комфортности услуг, у нас есть разные сервисы, поэтому, может быть, такой заметный рост качества у нас будет меньше, чем в тех странах, у которых этих услуг нет, когда они вводят цифровые валюты, но, тем не менее, он будет", - сказала Набиуллина.

По ее словам, этому будет способствовать несколько факторов. "Первое - это меньше зависимость от конкретного банка, в том числе по переводам, меньше зависимость от политики комиссии в этих банках. Второе, для нас, в том числе индикатор успеха цифрового рубля, это не столько объем пользования цифровым рублем, сколько то, что банки начнут увеличивать проценты по средствам людей на текущих счетах, которыми они пользуются. Потому что цифровой рубль позволит проводить эти же операции гораздо дешевле, а в определенном объеме бесплатно, то есть это выразится просто в том, что снизится стоимость транзакционных издержек, и выгоду от этого получат больше клиенты и потребители", - отметила глава регулятора.

В качестве еще одного положительного фактора Набиуллина назвала возможное использование цифровой национальной валюты в международных расчетах.

Начать тестирование реальных платежей с цифровым рублем планировалось с 1 апреля 2023 года, однако пакет законопроектов о цифровом рубле прошел в Госдуме только I чтение. ЦБ заявил, что тестирование начнется только после того, как будет принята нормативная база. Позднее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что начало тестирования цифрового рубля придется отложить, так как законодательная база для его проведения пока не готова, а его осуществление при экспериментальном правовом режиме не предполагается.