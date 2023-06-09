"1С-Битрикс" опроверг информацию о работе с некоторыми компаниями с утекшими данными

В компании сообщили, что веб-проекты "Буквоед" , "Едим дома" , "Леруа Мерлен" , "Ашан", Gloria Jeans не работают на CMS "1С-Битрикс"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Веб-проекты части компаний, чьи данные утекли в июне в сеть, включая "Буквоед" , "Едим дома" , "Леруа Мерлен" , "Ашан" и Gloria Jeans не работают на системах управления контентом веб-проекта (CMS) от "1С-Битрикс", все клиенты компании также проинфорованы о необходимости своевременного обновления систем. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "1С-Битрикс".

"Веб-проекты "Буквоед" , "Едим дома" , "Леруа Мерлен" , "Ашан", Gloria Jeans не работают на CMS "1С-Битрикс" , - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе подтвердили, что компании "Твой дом" , "Твое", "Аскона" и Book24 используют систему, и подчеркнули, что необходимо вовремя обновлять ее и проверять всю IТ-инфраструктуру, чтобы в дальнейшем избежать утечек данных.

"Разработчики "1С-Битрикс" оперативно подготовили бесплатные обновления больше года назад. Все уязвимости были исправлены. А пользователи проинформированы. К сожалению, большинство компаний игнорируют эту информацию", - подчеркнули в пресс-службе.

Также для устранения пробелов в защите нужна проверка всех компонентов веб-проекта, работа над безопасностью веб-проектов должна вестись непрерывно, отметили в пресс-службе.

Ранее директор по развитию бизнеса центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании "РТК-Солар" Алексей Павлов сообщал ТАСС, что хакеры могли получить корпоративные базы данных российских компаний, опубликованные в июне, через ранее попавшие в открытый доступ веб-серверы системы управления контентом веб-проекта (CMS) от "1С-Битрикс".

Об утечках данных в июне

За последнюю неделю хакеры из группировки NLB в своем Telegram-канале опубликовали базы данных по меньшей мере восьми российских компаний - гипермаркета "Твой дом", сетей магазинов одежды Gloria Jeans и "Твое", магазина издательства "Эксмо-АСТ" Book24, группы компаний "Аскона", российского офиса Leroy Merlin, кулинарного сайта Юлии Высоцкой "Едим дома", сети "Буквоед". Ряд жертв уже подтвердил утечку информации.