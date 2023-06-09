Путин заявил, что РФ не станет отгораживаться от мировой экономики и все производить сама

По словам президента, при этом по критически важным направлениям нужна самодостаточность

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Россия не собирается отгораживаться от мировой экономики и все производить сама, но по критически важным направлениям нужна самодостаточность, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьерами стран ЕАЭС.

"Мы, безусловно, не собираемся ни от кого отгораживаться - от мировой экономики - особенно от перспективный центров развития мировой экономики. Это не значит, что мы все любой ценой должны производить у себя. Ничего подобного нет в наших планах", - cказал российский лидер. "Мы будем стремиться и, безусловно, останемся значимой частью мировой экономики в целом. Но по критически важным направлениям, конечно, лучше бы - я так осторожно скажу - нам быть независимыми, потому что самодостаточность - это основа суверенитета", - подчеркнул он.

В этом же ряду, по словам Путина, стоит и "императив обеспечения цифровой независимости". "Надо продолжать энергично работать над формированием единой цифровой экосистемы, объединяющей национальные системы электронных государственных услуг и электронных правительств", - призвал в этой связи глава российского государства.

Он также заметил, что в России за последние годы по этому направлению было сделано очень многое. "Мне кажется, мы имеем право сказать, что мы, безусловно, являемся мировыми лидерами по этому направлению работы, без всяких сомнений", - добавил Путин, уточнив, что Россия готова делиться своими наработками и опытом по этому направлению с каждым из государств - партнеров по Евразийскому экономическому союзу и СНГ.