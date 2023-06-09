ЦБ обеспокоен низкими маркетинговыми ставками по кредитам физлицам

Регулятор проводит мониторинг того, как банки продвигают эти продукты, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Банк России беспокоит проблема недобросовестной рекламы кредитов, когда клиентов заманивают низкими ставками, не раскрывая, как условия изменятся после льготного периода. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Когда заманивают клиентов низкими ставками, потом ставки растут, нас действительно беспокоит это проблема. Низкие ставки на первоначальном периоде рекламируются большими буквами, которые всем видны, понятны, а как увеличивается эта ставка - очень мелкими мелким шрифтом, и люди могут даже этого не видеть. Этот вопрос нас беспокоит, как и антимонопольную службу, и мы рекомендовали банкам указывать на сайтах условия изменения ставок и отображать эти параметры не менее заметно, чем вот эти низкие ставки. Проводим мониторинг того, как банки продвигают эти продукты. И мы знаем, что ФАС готова применить надзорные меры, это ее инструментарий, когда выявляются нарушения", - сказала она.