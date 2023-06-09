9 июня, 13:01,
обновлено 9 июня, 13:30

Профицит внешней торговли России в январе - мае снизился до $44,7 млрд

При этом профицит счета платежного баланса РФ снизился до $22,8 млрд

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Профицит внешней торговли РФ по итогам января - мая 2023 года снизился более чем в 3,2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года и составил $44,7 млрд, следует из предварительной оценки ЦБ.

"Сокращение профицита баланса внешней торговли товарами было вызвано уменьшением стоимостных объемов экспорта товаров в результате снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные товары российского экспорта, а также ростом импорта товаров", - говорится в сообщении регулятора.

При этом профицит счета платежного баланса РФ в первые пять месяцев 2023 года снизился более чем в 5,4 раза - до $22,8 млрд. В ЦБ отметили, что динамика показателя была обусловлена уменьшением положительного сальдо торгового баланса на $99,6 млрд. 

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