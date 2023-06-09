ЦБ работает с Минфином Белоруссии над выплатами по евробондам для россиян

Банк России в курсе сложившейся ситуации, сообщила его глава Эльвира Набиуллина

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Банк России проводит консультации с Минфином Белоруссии для того, чтобы россияне получили выплаты по евробондам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Банк России в курсе сложившейся ситуации. Хочу обратить внимание, что еврооблигации Республики Беларусь являются иностранными ценными бумагами, и обязательства по ним исполняются в соответствии с зарубежным правом, то есть мы не можем напрямую это регулировать и контролировать. Но мы знаем, что сейчас белорусская сторона работает над изменением национального законодательства, чтобы разработать механизм передачи выплат по еврооблигациям Республики Беларусь держателям, чьи права учитываются российскими депозитариями. Мы со своей стороны проводим консультации с Республикой Беларусь для того, чтобы обеспечить получение российскими клиентами российских депозитарий соответствующих выплат", - сказала Набиуллина.