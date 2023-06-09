9 июня, 13:04,
обновлено 9 июня, 13:43

Набиуллина заявила о высокой активности кибермошенников

По словам главы ЦБ РФ, доля успешных атак сокращается благодаря принимаемым мерам

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Банк России продолжает фиксировать высокий уровень активности кибермошенников, однако доля успешных атак сокращается благодаря принимаемым мерам. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"К сожалению, активность кибермошенников остается высокой. Мы действительно принимаем меры, и банки применяют меры, они разрабатывают достаточно продвинутые антифродовые системы, и, тем не менее, ущерб остается достаточно высоким. Хотя доля успешных атак и операций сокращается, но, тем не менее, нас это продолжает беспокоить, это фокусе внимания. Методы социальной инженерии широко используется", - сказала она. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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