Набиуллина заявила о высокой активности кибермошенников

По словам главы ЦБ РФ, доля успешных атак сокращается благодаря принимаемым мерам

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Банк России продолжает фиксировать высокий уровень активности кибермошенников, однако доля успешных атак сокращается благодаря принимаемым мерам. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"К сожалению, активность кибермошенников остается высокой. Мы действительно принимаем меры, и банки применяют меры, они разрабатывают достаточно продвинутые антифродовые системы, и, тем не менее, ущерб остается достаточно высоким. Хотя доля успешных атак и операций сокращается, но, тем не менее, нас это продолжает беспокоить, это фокусе внимания. Методы социальной инженерии широко используется", - сказала она.