ЦБ заявил об отсутствии разрешений от западных регуляторов по разблокировке активов РФ

Как отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина, рассматриваются разные варианты разблокировки

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Банк России продолжает работу по разблокировке активов, в частности биржевым и открытым паевым инвестиционным фондам (БПИФ и ОПИФ), но пока нет разрешений от западных регуляторов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Что касается заблокированных активов, здесь работа продолжается, рассматриваются разные варианты. Но без решений зарубежных регуляторов тяжело такие вопросы решить. У нас информация о таких разрешениях [по разблокировке БПИФ и ОПИФ] отсутствует", - сказала она.