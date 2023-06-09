9 июня, 13:28

Авиакомпания Flyone с 20 июня начнет выполнять рейсы из Кишинева в Тбилиси

Полеты будут осуществляться ежедневно

ТБИЛИСИ, 9 июня. /ТАСС/. Молдавская бюджетная авиакомпания Flyone с 20 июня приступит к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Кишинев - Тбилиси - Кишинев. Об этом сообщили в Агентстве гражданской авиации Минэкономики Грузии.

"Бюджетная молдавская авиакомпания Flyone начинает регулярные полеты по линии Кишинев - Тбилиси - Кишинев. В соответствии с заявкой, представленной в Агентство гражданской авиации, полеты будут осуществляться с 20 июня текущего года ежедневно", - говорится в сообщении.

В октябре 2022 года к осуществлению прямых рейсов из Кишинева приступила молдавская авиакомпания Air Moldova, однако в марте текущего года ее рейсы в грузинскую столицу были отменены на неопределенный срок.

По данным Национальной администрации туризма Грузии, в I квартале из Молдавии в Грузию было совершено около 2,5 туристических поездок, что почти в четыре раза больше аналогичных данных за прошлый год. 

Теги:
ГрузияМолдавия
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