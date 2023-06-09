Набиуллина сообщила, что ЦБ рассматривал шаги повышения ставки от 0,25 до 0,75 п. п.

При этом, как отметила глава Цуентробанка, дополнительное повышение ключевой ставки может потребоваться в случае, если бюджетная политика станет мягче заявленной

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Банк России на прошедшем в пятницу заседании совета директоров рассматривал шаги в повышении ставки от 0,25 до 0,75 п. п., заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Действительно, предметно обсуждали и вариант повышения ставки, звучали разные предложения - от 0,25 до 0,75 п. п.", - пояснила она, выступая на пресс-конференции по итогам заседания ЦБ.

При этом дополнительное повышение ключевой ставки может потребоваться в случае, если бюджетная политика станет мягче заявленной, добавила глава регулятора.