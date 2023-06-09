Газпром инвестирует в газификацию Ленобласти 64,5 млрд рублей до 2025 года

Программа рассчитана на пять лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. ПАО "Газпром" инвестирует в газификацию Ленинградской области 64,5 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу заместитель генерального директора "Газпром межрегионгаз" Юрий Пахомовский.

"Сегодня в Ленобласти большой потенциал догазификации. Мы обеспечили техническую возможность почти 47 тыс. домовладений, заключено и находится в работе почти 26 тыс. заявок от наших потребителей, обеспечили прием газа в почти 13 тыс. домовладений. Также идет программа развития газоснабжения и газификации России, в том числе на территории Ленобласти, где мы должны построить большое количество газопроводов на объем инвестиций более 86 млрд рублей, включая деньги Ленобласти. Газпром потратит на газификацию Ленобласти до 2025 года 64,5 млрд рублей", - сказал он журналистам на мероприятии по подключению к природному газу племзавода "Гомонтово".

ПАО "Газпром" и Ленинградская область подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Пятилетнюю программу утвердили в 2020 году.

Программой предусмотрено строительство более 4 тыс. км межпоселковых и внутрипоселковых сетей. Планируется создать условия для газификации 497 населенных пунктов. Возможность подключиться к сетевому газу получат около 58,7 тыс. домовладений и 110 котельных. В актуализированную программу также включено строительство семи газопроводов-отводов и газораспределительных станций, техническое перевооружение и реконструкция 12 газораспределительных станций, мощности которых полностью задействованы. Предполагается также строительство 12 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на территории Ленинградской области.