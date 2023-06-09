Путин предложил развивать бренд "Сделано в СНГ"

По словам президента, перед правительствами стран СНГ и ЕАЭС стоят задачи по продвижению процессов интеграционного строительства в экономической, социальной и гуманитарной сферах

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что необходимо более активно наращивать промышленную кооперацию в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и развивать бренд "Сделано в СНГ".

"Необходимо энергичнее наращивать промышленную кооперацию, создавать новые совместные производства, в том числе под общей торговой маркой "Сделано в ЕврАзЭС", но никто ничего против не имеет, если это будет под общей маркой "Сделано в СНГ". Неважно, главное, чтобы во всех наших странах развивалось эффективное взаимодействие. Важно, чтобы такой бренд или такие бренды стали узнаваемыми, популярными у потребителей всех наших стран", - сказал Путин на встрече с главами делегаций Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета.

По словам президента РФ, перед правительствами государств СНГ и ЕАЭС стоят большие, комплексные задачи по продвижению процессов интеграционного строительства в экономической, социальной и гуманитарной сферах. "В первую очередь речь идет о дальнейшем расширении торговых связей и повышении вовлеченности наших хозяйствующих субъектов в российские производственные и транспортно-логистические цепочки, о реализации соответствующих инвестиционных и инфраструктурных проектов", - уточнил Путин.

Российский лидер, обращаясь к участникам встречи, заметил, что ему приятно презентовать для них новый Сочи после Олимпиады, и выразил надежду, что им будет интересно с этим ознакомиться. Путин также отметил, что главы делегаций проделали весьма продуктивную работу по всей обширной повестке дня. "Успешно прошли заседания Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ. Помимо этого состоялась пленарная сессия Евразийского конгресса, на которой представители государственной власти совместно с бизнесом, общественными и экспертными кругами рассмотрели вопросы экономического развития и повышения благосостояния наших граждан как результат нашей с вами совместной работы, к которому мы все стремимся", - констатировал президент РФ.

Путин выразил надежду, что участников встречи заинтересовала выставка "Евразия - наш дом". "Мы во всяком случае старались в том числе и для того, чтобы показать наиболее интересные перспективные направления нашего взаимодействия", - сказал он, подчеркнув, что "главная общая цель - углубление интеграции и раскрытие новых сфер взаимодействия".

Президент РФ также передал наилучшие пожелания и пожелание успехов в работе от имени президента Белоруссии, который находится с визитом в Сочи.