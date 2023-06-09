9 июня, 13:25,
обновлено 9 июня, 14:04

ЦБ пока не принял решение о публикации диапазона курса рубля

Обсуждение продолжается, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Банк России продолжает обсуждение, но пока не принял решения касательно публикации диапазона курса рубля, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Мы действительно рассматриваем этот вариант, и понимаем, что прогноз курса - важный фактор и бизнес-планов компаний, и так далее. Но нам очень важно, чтобы публикация не воспринималась как обязательство Центробанка этот курс обеспечить - он у нас плавающий. И нам важно понять, насколько публикация курса не приведет к тому, что широким кругом экономических агентов это будет восприниматься как целевой показатель - у нас нет цели по курсу, у нас есть цель по инфляции", - пояснила она. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация