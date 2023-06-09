ЦБ пока не принял решение о публикации диапазона курса рубля

Обсуждение продолжается, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Банк России продолжает обсуждение, но пока не принял решения касательно публикации диапазона курса рубля, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Мы действительно рассматриваем этот вариант, и понимаем, что прогноз курса - важный фактор и бизнес-планов компаний, и так далее. Но нам очень важно, чтобы публикация не воспринималась как обязательство Центробанка этот курс обеспечить - он у нас плавающий. И нам важно понять, насколько публикация курса не приведет к тому, что широким кругом экономических агентов это будет восприниматься как целевой показатель - у нас нет цели по курсу, у нас есть цель по инфляции", - пояснила она.