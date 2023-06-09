Пассажирское сообщение в речном пункте пропуска Хабаровск с КНР возобновят с 10 июня

Гражданам России перед поездкой необходимо не более чем за 48 часов до въезда в Китай пройти тестирование на коронавирус

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Россия возобновляет пассажирское сообщение через речной пункт пропуска Хабаровск и смешанные пункты пропуска Поярково, Амурзет и Покровка с 10 июня 2023 года. Об этом говорится в сообщении Минтранса России на официальном Telegram-канале.

"С 10 июня возобновляется пассажирское сообщение в речном пункте пропуска Хабаровск и смешанных пунктах пропуска Поярково, Амурзет и Покровка. Об этом договорились российская и китайская стороны", - отмечается в сообщении.

Для въезда в Китай через пункт пропуска гражданам России необходимо не более чем за 48 часов до въезда сделать ПЦР-тест или тест на антиген к коронавирусу, отметили в министерстве.