9 июня, 13:27,
обновлено 9 июня, 14:07

ЦБ видит новые ипотечные схемы, в том числе с единовременным взносом

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в регуляторе изучают их

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Банк России видит новые ипотечные схемы, в том числе с единовременным взносом, изучает их, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

"Действительно появились и новые схемы, мы их изучаем, в том числе с удлинением стоимости кредита, с единовременным взносом. И смотрим, какие риски создаются прежде всего для заемщика, для банков, которые их выдают. <…> Мы продолжаем изучать эти механизмы, на наш взгляд, они не создают такого уровня негативного риска, как была ипотека от застройщика, но тем не менее с ними нужно разобраться, и если нужно - принимать меры", - сказала она.

Набиуллина также отметила, что если ипотечных схем станет слишком много, то Банк России предложит стандартизовать ипотечные продукты по закону. "Если будут множиться не схемы, а схематозы, то мы будем выходить с предложением, чтобы ипотечные продукты были стандартизованы по закону", - заключила она. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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