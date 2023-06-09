В "Денизбанке" объяснили уведомления о списаниях со счетов клиентов техническим сбоем

В банке добавили, что средства на всех счетах находятся в сохранности

АНКАРА, 9 июня. /ТАСС/. "Денизбанк" (Denizbank A. S.) заявил о сохранности средств на всех счетах его клиентов и объяснил уведомления о списаниях техническим сбоем. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в головном офисе банка в Турции.

"Наш банк провел техническую процедуру по неактивным счетам наших клиентов-нерезидентов с остатком денежных средств на них менее 2 000 турецких лир, чтобы произвести учет этих средств на едином внутрибанковском счете. Во время этой процедуры произошла техническая ошибка в нашей системе и коммуникационной инфраструктуре, что привело к сбоям в предоставлении уведомлений нашим клиентам. Все денежные средства на счетах наших клиентов находятся в сохранности", - сообщили в банке.

Банк указал, что "работает над устранением сбоев в процессе доставки уведомлений". "Клиенты могут обратиться в любое из наших отделений для получения денежных средств со своих счетов без каких-либо удержаний", - добавили в "Денизбанке".

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что со счетов клиентов-россиян "Денизбанка" были списаны различные суммы, а у некоторых якобы были закрыты счета.