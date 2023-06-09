Adidas сообщил о продолжении процесса закрытия бизнеса в России

В компании прокомментировали сообщения СМИ о якобы подготовке к возвращению на российский рынок и подписании контракта с Daher

БЕРЛИН, 9 июня. /ТАСС/. Германский концерн по производству спортивной обуви и одежды Adidas продолжает процесс закрытия бизнеса на территории России. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС заявил представитель Adidas на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что компания готовится к возвращению на российский рынок и подписала контракт с ближневосточной Daher.

"В октябре мы объявили о прекращении нашей деятельности в России. В настоящее время процесс закрытия нашего бизнеса продолжается", - отметил собеседник, подчеркнув, что приоритетом для Adidas является "ответственное выполнение мер и поддержка сотрудников и партнеров, которых коснулось данное решение".

Ранее президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказал ТАСС, что новые владельцы Adidas в РФ могут открыть магазины и что наиболее вероятным претендентом на покупку российского бизнеса является ближневосточная группа Daher. Когда откроются магазины Adidas в РФ, точно еще неизвестно, пока идут переговоры по площадкам, рассказали ТАСС источники на рынке коммерческой недвижимости.

Группа компаний Daher, которая базируется в ОАЭ и специализируется на розничной торговле, стала владельцем российского бизнеса Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho) и перезапустила ее бренды под новыми названиями в России. Передача российского подразделения Adidas иностранному инвестору позволила бы перезапустить около 100 магазинов в РФ. Ранее эксперты высказывали ТАСС мнение, что сделка может завершиться этим летом, и, возможно, уже к началу осенне-зимнего сезона часть магазинов будет доступна для посетителей.

О приостановке деятельности в России Adidas сообщил 9 марта 2022 года. Розничные магазины сети закрылись 14 марта.