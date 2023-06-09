Путин призвал расширять сотрудничество в ЕАЭС для укрепления финансового суверенитета

По словам президента России, это также позволит диверсифицировать и гармонизировать евразийский финансовый рынок

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Странам - участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стоит расширять сотрудничество по линии исполнительных органов власти и центральных банков, в том числе для того, чтобы укреплять финансовый суверенитет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьерами государств, входящих в объединение.

"Следовало бы активизировать деятельность по линии органов исполнительной власти и центробанков наших государств, которая нацелена на упрочение финансового суверенитета. Это поможет обеспечить устойчивость кредитно-банковской и расчетной инфраструктуры", - сказал российский лидер.

Также, по словам Путина, это позволит диверсифицировать и гармонизировать евразийский финансовый рынок - "так, чтобы создавались благоприятные условия для сохранения капиталов и их инвестирования" в экономики стран ЕАЭС.

Евразийский экономический союз - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статус государств-наблюдателей имеют Куба, Молдавия и Узбекистан.