9 июня, 13:32

Путин призвал расширять сотрудничество в ЕАЭС для укрепления финансового суверенитета

По словам президента России, это также позволит диверсифицировать и гармонизировать евразийский финансовый рынок

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Странам - участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стоит расширять сотрудничество по линии исполнительных органов власти и центральных банков, в том числе для того, чтобы укреплять финансовый суверенитет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьерами государств, входящих в объединение.

"Следовало бы активизировать деятельность по линии органов исполнительной власти и центробанков наших государств, которая нацелена на упрочение финансового суверенитета. Это поможет обеспечить устойчивость кредитно-банковской и расчетной инфраструктуры", - сказал российский лидер.

Также, по словам Путина, это позволит диверсифицировать и гармонизировать евразийский финансовый рынок - "так, чтобы создавались благоприятные условия для сохранения капиталов и их инвестирования" в экономики стран ЕАЭС.

Евразийский экономический союз - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статус государств-наблюдателей имеют Куба, Молдавия и Узбекистан. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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