ЦБ обсудит новый норматив ликвидности российских банков

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина анонсировала его внедрение в 2024-2025 годах

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Банк России до конца текущего года обсудит новый норматив ликвидности российских банков и внедрит его в 2024-2025 годах, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

"Мы до конца этого года внутри Банка России проведем дискуссию, какой должен быть обновленный норматив ликвидности. Кстати, это мы планировали еще до кризисной ситуации с банками в США, чтобы учесть нашу специфику и структуру рынка. Будем постепенно наш план внедрять в 2024 или 2025 годах", - сказала она.

Набиуллина также подчеркнула, что Банк России обращает особое внимание на управление процентным риском. "То, что случилось в США, это, по сути, проблема управления процентным риском, - указала глава ЦБ. - У нас уже были рекомендации в 20-м году, как управлять процентным риском". По ее словам, регулятор сейчас смотрит, нужно ли будет внести какие-то изменения в эти рекомендации.