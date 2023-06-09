Украинские металлурги с начала года сократили выплавку стали на 43,7%

Производство чугуна в январе - мае сократилось на 43,9%

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Украинские металлурги за пять месяцев 2023 года сократили выплавку стали на 43,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщает объединение предприятий "Укрметаллургпром".

"В этом году выплавка стали сократилась на 43,7% - до 2,39 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", - говорится в сообщении на сайте объединения.

Отмечается также, что производство чугуна в январе - мае сократилось на 43,9%, до 2,35 млн тонн, производство проката упало на 47,8% - до 1,98 млн тонн.

По данным Государственной службы статистики Украины, объемы производства в металлургической отрасли на Украине за 2022 год сократились на 66,5%, хотя металлургия считается для страны одной из главных экспортных отраслей. Причинами кризиса стали, в частности, нехватка персонала и сложная логистика, затраты на которую возросли в несколько раз.