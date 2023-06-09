Безработица в Канаде выросла впервые с августа 2022 года

В отчете канадского Бюро статистики говорится, что за последний месяц экономика страны лишилась 17 тыс. рабочих мест

ОТТАВА, 9 июня. /ТАСС/. Повышение уровня безработицы в Канаде отмечено впервые с августа 2022 года. Об этом говорится в опубликованном в пятницу отчете канадского Бюро статистики.

По отношению к апрелю в мае рост составил 0,2 п. п. и достиг 5,2%. За последний месяц канадская экономика лишилась 17 тыс. рабочих мест. В августе 2022 года этот показатель составлял 5,3%, а с декабря 2022 года по апрель 2023 года уровень безработицы держался на отметке 5,0%.

В 2020 году перед началом пандемии уровень безработицы в североамериканской стране оценивался в 5,6%. Пик пришелся на май 2020 года - 13,7%.