Мишустин сообщил, что первые программы союзных проектов ЕАЭС получат поддержку в 2024 году

По словам российского премьера, главное, на чем союз концентрирует свои усилия, - это достижение технологического суверенитета

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) готовят нормативную базу для запуска проекта субсидирования союзных программ, первые из них получат субсидирование уже в начале следующего года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главами правительств государств ЕАЭС.

"Мы сейчас готовим нормативную базу для запуска очень важного проекта - это субсидирование союзных программ. Мы рассчитываем, что первые из них уже получат поддержку буквально в начале следующего года, то есть у нас получится еще больше продвинуть качественную продукцию собственного производства, передовых решений и технологий", - сказал он.

Глава российского кабмина отметил, что главное, на чем союз концентрирует свои усилия, - это достижение технологического суверенитета. "И очень большое внимание уделяем решению вопросов, которые связаны в том числе с замещением зарубежной продукции, запуску совместных производств в стратегических отраслях", - подчеркнул Мишустин.

Он уточнил, что в рамках ЕАЭС страны наращивают усилия на цифровом треке, принимают меры для увеличения доли взаимных расчетов в национальных валютах и расширяют возможности использования национальных платежных систем.

Премьер-министр подчеркнул, что "все коллеги по "пятерке" подключились к реализации приоритетов", которые ранее президент России Владимир Путин обозначил в своем послании к лидерам государств союза. По словам Мишустина, сотрудничество стран развивается весьма динамично, главы правительств подробно обсудили наиболее важные вопросы функционирования ЕАЭС.

Говоря о представленной в Сочи выставке ЕАЭС, он подчеркнул, что каждый из проектов практически доказывает, что, "объединяя компетенции, ресурсы, знания, используя сильные стороны каждого, обмениваясь этими практиками, можно выпускать востребованную продукцию, конкурентоспособную". "И у нас для этого есть все необходимое: и талантливые, творческие кадры, производственные заделы, а главное - стремление двигаться вперед вместе. И понимание, что дальнейшее развитие возможно только с опорой на свои силы и работая с надежными партнерами из числа дружественных государств", - подытожил глава правительства РФ.