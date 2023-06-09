Кабмин утвердил индексацию утильсбора на некоторые виды сельскохозяйственной техники

Ее введут с 1 июля

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило индексацию утильсбора на некоторые категории сельскохозяйственной техники с 1 июля текущего года, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"Правительство Российской Федерации приняло решение об индексации утилизационного сбора на некоторые виды сельскохозяйственной техники c 1 июля 2023 года. Постановлением правительства Российской Федерации утверждена индексация утилизационного сбора в отношении семи категорий сельскохозяйственных колесных тракторов мощностью от 30 до 340 лошадиных сил. По таким категориям тракторов производство освоено в Российской Федерации и (или) Республике Беларусь, а развитые производственные мощности позволяют удовлетворить внутренний спрос", - отмечается в сообщении.

В министерстве добавили, что индексация утилизационного сбора не повлияет на стоимость колесных тракторов российского и белорусского производства.