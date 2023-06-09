В ДФО возобновят пассажирское сообщение в четырех пунктах пропуска между Россией и Китаем

При этом сообщение между пунктами пропуска Нижнеленинское и Тунцзян осуществляться не будет в связи с неготовностью противоэпидемического оборудования на китайской стороне

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июня. /ТАСС/. Международное пассажирское сообщение в четырех пунктах пропуска между Россией и Китаем возобновится с 10 июня на Дальнем Востоке. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального Минэкономразвития со ссылкой на Хабаровский филиал Росгранстроя.

"Канцелярия по управлению пунктами пропуска провинции Хэйлунцзян сообщает о готовности возобновления пассажирских перевозок через пункты пропуска на российско-китайской границе с 10 июня. В их числе - пункты пропуска Фуюань (сопредельный Хабаровск), Лобэй (сопредельный Амурзет), Жаохэ (сопредельный Покровка) и Сюнькэ (сопредельный Поярково). Информация об этом поступила в Хабаровский филиал ФГКУ Росгранстрой", - говорится в сообщении.

Работа пунктов пропуска возобновится в Хабаровском крае (Покровка - Жаохэ, Фуань - Хабаровск), Еврейской автономной (Амурзет - Лобэй) и Амурской областях (Поярково - Сюнкэ). Пассажирское сообщение между пунктами пропуска Нижнеленинское (ЕАО) и Тунцзян (КНР) осуществляться не будет в связи с неготовностью противоэпидемического оборудования на китайской стороне.

Главным условием отправления в КНР по-прежнему является действующая виза. Оформить ее можно по прибытии на китайскую сторону на всех пунктах пропуска, кроме Сюнькэ. Также, не позднее 48 часов до выезда требуется сделать ПЦР-тест или тест на антитела к COVID-19. После получения результата необходимо заполнить rарту состояния здоровья для въезда и выезда из КНР через приложение WeChat "Таможенный сервис для туристов по кончикам пальцев" или "Таможня по ладони". На основании номера (кода) таможенной карты состояния здоровья проезжающие заканчивают необходимые таможенные процедуры в пункте пропуска на китайской стороне.