Новый авиамаршрут на юге России сократит время в полете на 35 минут

Он будет открыт с 12 июня, сообщили в Росавиации

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Дополнительный авиамаршрут над югом РФ будет открыт с 12 июня, он поможет сократить время в полете в среднем на 35 минут. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Дополнительный маршрут для гражданских воздушных судов будет открыт с 12 июня 2023. Это обеспечит повышение пропускной способности воздушного пространства юга России, что позволит авиакомпаниям увеличить количество рейсов без использования воздушного пространства Казахстана, а также, в зависимости от аэродрома назначения, сократить полетное время в среднем до 35 минут", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что работа по разработке и согласованию дополнительного маршрута на южном направлении была проведена Росавиацией совместно с профильными ведомствами. Полеты по этому маршруту будут выполняться в открытые аэропорт юга: Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Минеральные Воды, Магас, Махачкала, Нальчик, Сочи, Ставрополь, а также по международным направлениям.

Ранее РБК написал, что открытый в августе 2022 года коридор пропускал не больше 15 рейсов в час.