США и часть их союзников выступили против "экономического принуждения" в торговле

Они также выразили озабоченность использованием "нерыночной политики и методов"

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Власти Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии, США и Японии в совместной декларации выступили против "экономического принуждения" в торговле и использования "нерыночной политики и методов". Документ опубликовала в пятницу пресс-служба аппарата представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

В аппарате уточнили, что декларация была принята представителями пяти государств на состоявшейся в четверг министерской встрече в Париже. США и их союзники выразили "серьезную озабоченность экономическим принуждением, касающимся торговли, а также нерыночной политикой и методами, которые подрывают работу основанной на правилах многосторонней торговой системы и доверие к ней, нарушая торговлю, инвестиции и конкуренцию, нанося ущерб отношениям между странами".

Как следует из документа, обеспокоенность данных стран вызвана, в частности, "всесторонним субсидированием, дискриминационной или направленной против конкуренции деятельностью принадлежащих или контролируемых государством предприятий, необоснованным или произвольным введением норм, принудительной передачей технологий, поддерживаемой государством кражей торговых секретов".

В декларации говорится, что шесть государств намерены "совместно работать со всеми заинтересованными сторонами над выявлением, пресечением, недопущением и реагированием" на применение указанных методов. Они намерены, в частности, действовать по линии Всемирной торговой организации и других международных структур.

В документе не уточняется, какие именно страны, по мнению США и их союзников, прибегают к методам так называемого экономического принуждения. Вашингтон ранее неоднократно выступал с такими обвинениями в отношении Китая.