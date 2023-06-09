В Ленобласти газифицировали один из крупнейших заводов по производству молока

Для этого построили газопровод протяженностью 3,6 км

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" газифицировало сушильно-сортировальный комплекс АО "Племенной завод "Гомонтово" в Волосовском районе Ленобласти. По словам замгендиректора по реализации и транспортировке газа ООО "Газпром межрегионгаз" Юрия Пахомовского, для газификации предприятия был построен газопровод протяженностью 3,6 км, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы запускаем газ на сушильный комплекс. Это обеспечит сушку более 10 тыс. тонн ежегодно зерна и рапса, а также позволит сэкономить предприятию большие деньги, что приведет к удешевлению конечной продукции. Благодаря тому, что сюда был проложен газопровод протяженностью более 3,6 км, удалось подключить еще 160 домовладений на территории рядом с заводом", - сказал он.

Также был установлен газорегуляторный шкафной пункт и выполнена замена оборудования сушилок, которые раньше работали на дизельном топливе.

"Переход на природный газ позволит предприятию снизить расходы в шесть-семь раз. Это существенный экономический эффект, а значит опыт будет наглядным примером для других предприятий агропромышленного комплекса региона", - отметил в ходе церемонии пуска газа на объект депутат Заксобрания Ленобласти Вадим Густов.

Племенной завод "Гомонтово" является одним из крупнейших в регионе производителей зерна и лидером России по производству молока (более 14 тыс. кг в год). Поголовье завода составляет 4 тыс. коров.