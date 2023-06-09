В Мордовии планируют заключить два соглашения о защите капиталовложений на 5,8 млрд рублей

Заместитель Министра экономического развития Мурат Керефов отметил, что регионы должны больше внимания уделять привлечению инвестиций

ТАСС, 9 июня. Два соглашения о защите и поощрении капиталовложений на общую сумму в 5,8 млрд рублей планируют заключить в Мордовии. Об этом сообщается в пятницу на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации по итогам встречи замминистра экономразвития Мурата Керефова и главы республики Мордовия Артема Здунова.

"Мордовия принимает активное участие в реализации Регионального инвестиционного стандарта. Мы входим в число 12 пилотных субъектов, уже есть существенные наработки. Кроме того, в Мордовии планируется заключение двух соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) на федеральном уровне и одного на региональном уровне - общим объемом инвестиций 5,8 млрд рублей", - приводится цитата Здунова.

Как отметил заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Мурат Керефов, в современной ситуации регионы должны больше внимания уделять привлечению инвестиций. "СЗПК - единственный механизм, который совмещает компенсацию инфраструктурных затрат и неизменность условий реализации инвестпроектов. А именно - условий налогообложения, землепользования, градостроения, порядка предоставления мер господдержки. Мы видим заинтересованность предприятий Мордовии в заключении таких соглашений и прорабатываем все поступающие заявки", - отметил Керефов.

По данным ведомства, Мордовия в числе пилотных субъектов России начала внедрять региональный инвестиционный стандарт. В республике действует единое окно для работы с инвесторами в виде корпорации развития, заседает инвестиционный комитет при губернаторе для разрешения вопросов со стороны бизнеса. Ведется работа по повышению прозрачности механизмов подключения бизнеса к коммунальным сетям и сроков техприсоединения.

"В Мордовии мы видим положительную динамику по росту инвестиций в основной капитал - за первый квартал этого года прирост составил 68 % к аналогичному периоду 2022 года. Мы серьезно перестроили работу с бизнесом. В прошлом году из фонда развития промышленности выдали средств почти в пять раз больше, чем в предыдущие пять лет. Эти вложения постепенно переходят в рабочие места и налоги, и мы это видим - по прошлому году прирост поступлений в бюджет составил 15 %", - сообщил глава республики Артем Здунов.