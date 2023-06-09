Турция и Катар намерены совместно выпускать чипы

Как сообщили в Анкаре, Катар в основном будет отвечать за техническую часть программы

АНКАРА, 9 июня. /ТАСС/. Турция и Катар наладят совместное производство чипов для электроники. Инвестиции в проект составят порядка 60 млн долларов, сообщила в пятницу газета Sabah со ссылкой на министра промышленности и технологий Турции Фатиха Качира.

По его словам, Катар в основном будет отвечать за техническую часть программы, в частности приобретение оборудования, а Турция займется непосредственно производством с использованием своих специалистов. Оно будет налажено на месте, уже началась подготовка к реализации совместного проекта, сказал министр.

"Мы производим в оборонной промышленности чипы уровня 250 нанометров, в Турции выпускаются фотодетекторы для "умных боеприпасов". Сейчас мы будем работать над снижением уровня до 65 нанометров", - отметил Качир.

Власти Турции ранее заявляли о планах страны стать самодостаточной в производстве чипов. Сообщалось также о проекте создания совместной компании с крупным российским производителем микросхем и электроники - зеленоградским предприятием "Микрон". Речь шла о производстве кремниевых пластин для чипов уровня 90 нанометров.