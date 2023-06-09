ЦБ зафиксировал переход на расчеты в национальных валютах

Как сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, в апреле 41% экспорта оплачивался в рублях

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Банк России фиксирует переход на расчеты в национальных валютах, 41% экспорта в апреле уже оплачивался в рублях. В то же время существуют некоторые проблемы с расчетами в нацвалютах других стран, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

"У нас, очевидно, происходит переход на расчеты в большей степени в национальных валютах, в том числе в рублях. По данным за апрель, уже 41% экспорта оплачивается в рублях. Валютная выручка в иных валютах поступает менее равномерно, чем было раньше, потому что есть проблемы в расчетах и так далее. В целом, мы видим, что объемы продажи валютной выручки остаются высокими", - сказала Набиуллина.

Как отметила глава ЦБ, по данным за январь - апрель 2023 года, крупнейшие экспортеры продают 78% валютной выручки. По мнению Банка России, это достаточно высокие показатели.

Набиуллина также добавила, что с получением и расчетами в национальных валютах других стран существуют проблемы. По ее словам, есть некоторые сложности при расчетах в рупиях, но проблема не является масштабной, дальнейших признаков ее нарастания Банк России не наблюдает.

"Конечно, существуют проблемы с получениями и расчетами в национальных валютах других стран. Это зависит, прежде всего, от двух факторов: если у нас дисбалансы в торговле, <…> а они у нас есть, к сожалению, со многими странами. Возникает вопрос накопления активов в этой национальной валюте и их использование - либо переводить в иные валюты, либо держать в каких-то активах. Здесь возникает второй вопрос, насколько свободно можно использовать национальную валюту другой страны для перевода в иные валюты. Во многих странах существуют ограничения", - объяснила Набиуллина.