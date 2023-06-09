Собянин заявил, что Москва поможет экономике страны и обеспечит все необходимое для СВО

Мэр города подчеркнул, что необходимо "делать все для победы"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Москва окажет помощь экономике страны и обеспечит все, что необходимо для проведения специальной военной операции на Украине. Об этом заявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин в ходе встречи с активом регионального отделения партии "Единая Россия".

"Москва достойно поможет экономике страны и обеспечит все, что необходимо для фронта. И это наша с вами первостепенная задача - обеспечить экономику города, обеспечить социальную защищенность жителей, несмотря ни на что, и сделать все, чтобы поддержать наших ребят, бойцов, которые сегодня защищают нашу Родину на фронте", - сказал Собянин. Он подчеркнул, что необходимо "делать все для победы" и для этого, по словам мэра, необходима консолидация.