Qiwi планирует разделить свой бизнес на российский и международный

Процесс должен завершиться до конца августа, сообщили в компании

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Группа Qiwi, владеющая одноименным платежным сервисом, объявила о планах разделить свой бизнес на российский и международный. Процесс должен завершиться до конца августа, сообщили в пресс-службе компании.

"Международный бизнес войдет в группу Qiwi Plc, ценные бумаги которой котируются на Nasdaq и Московской бирже. Российский бизнес консолидируется в АО "Киви", - отметили в компании.

На июнь 2023 года намечено завершение процесса формирования российского и международного периметров. Полное разделение бизнеса ожидается до конца августа при условии получения всех регуляторных одобрений.

Американская биржа Nasdaq отменила решение о делистинге ценных бумаг группы Qiwi при условии реструктуризации компании, для которой потребуется одобрение ЦБ РФ, сообщили в пресс-службе Qiwi.

"Nasdaq удовлетворила апелляцию Qiwi и отменила свое решение о делистинге при условии выполнения компанией ряда условий", - сообщили в компании, отметив, что в случае согласия Банка России, группа планирует разделить бизнес. После разделения акции Qiwi plc продолжат котироваться на Nasdaq. Комиссия биржи пришла к выводу, что Qiwi соответствует стандартам листинга на бирже.

Реструктуризация корпоративной структуры Qiwi не повлияет на доступность сервисов для клиентов, сообщили в компании.