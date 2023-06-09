Канада продлила действие беспошлинного ввоза украинских товаров до 9 июня 2024 года

Как пояснили в канадском правительстве, эта мера согласуется с договором о свободной торговле между странами

ОТТАВА, 9 июня. /ТАСС/. Власти Канады продлили действие указа о беспошлинном ввозе в страну украинских товаров до 9 июня 2024 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте канадского правительства.

"Заместитель премьер-министра, министр финансов Христя Фриланд сегодня объявила, что Канада продлит действие указа об освобождении от уплаты пошлин на украинские товары до 9 июня 2024 года", - отмечается в документе. Эта мера, как подчеркивается в заявлении, призвана поддержать экономику Украины за счет экспорта различных товаров в Канаду.

Как пояснили в правительстве, эта мера согласуется с договором о свободной торговле между Канадой и Украиной, который начал действовать в 2017 году. После вступления договора в силу Оттава сразу отменила пошлины на 99,9% украинского импорта, в том числе на сельхозпродукцию.