Второй энергоблок БелАЭС в рамках испытания систем и оборудования отключат от сети

С 10 июня будут проводиться исследования нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора

МИНСК, 9 июня. /ТАСС/. Второй энергоблок Белорусской АЭС (БелАЭС) отключат от сети в рамках испытания систем и оборудования в процессе программы опытно-промышленной эксплуатации. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Белоруссии.

"С 10 июня будут проводиться исследования нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора второго блока со снижением его мощности до минимально контролируемого уровня с отключением от сети", - говорится в сообщении.

Белорусская атомная электростанция, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". БелАЭС состоит из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). В ноябре 2020 года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, в июне 2021 года введен в промышленную эксплуатацию. В декабре 2021 года на втором энергоблоке проведена загрузка ядерного топлива, с чего начался физический пуск. 13 мая 2023 года в рамках этапной программы энергетического пуска состоялось первое включение в сеть второго энергоблока, в конце мая начался этап опытно-промышленной эксплуатации второго энергоблока.