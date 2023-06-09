Аграрии Кубани намерены в 2023 году сохранить объемы экспорта зерна на уровне 2022 года

В регионе планируют собрать не менее 12,4 млн тонн

СИРИУС /федеральная территория/, 9 июня. /ТАСС/. Аграрии одного из основных сельскохозяйственных регионов РФ - Краснодарского края не испытывают каких-либо проблем со сбытом зерна. За счет корректировки логистики объемы экспорта планируется сохранить на уровне 2022 года. Об этом ТАСС в пятницу на площадке Второго Молодежного форума СНГ и ЕАЭС заявил губернатор края Вениамин Кондратьев.

"Мы не видим проблем со сбытом. Есть вопросы с транспортной логистикой, они преодолеваемые, потому что это всего лишь вопрос ее корректировки. Наши аграрии не сомневаются в том, что объемы экспорта зерна будут не меньше, чем в прошлом году", - сообщил глава региона.

В 2023 году посевные площади озимых культур в регионе составляют 1,9 млн га, в том числе 1,6 млн га пшеницы. Урожай зерновых прогнозируют на уровне прошлого года - не менее 12,4 млн тонн.

По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края, регион в 2022 году экспортировал сельскохозяйственной продукции на сумму более $3,3 млрд в действующих ценах. Ключевым экспортным вектором для производителей стали китайский рынок, страны Саудовской Аравии, Пакистан, Ливия, Беларусь, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Ливан. В общем объеме агроэкспорта региона более 63% приходится на зерновые культуры. В 2022 году Краснодарский край экспортировал 12 млн тонн зерновых и зернобобовых культур и продуктов его переработки. Из них 5 млн тонн - пшеница.

Основные сложности, с которыми столкнулись предприятия-экспортеры в 2022 году, - приостановка заказов со стороны импортеров, проблемы с логистикой, нехватка контейнеров и судов в портах отправления. К настоящему времени ситуация выровнялась.

Краснодарский край является одним из основных сельскохозяйственных регионов РФ. Эксперты называют Кубань гарантом продуктовой безопасности страны. В крае в 2022 году установили исторический максимум, собрав 15,1 млн тонн зерновых и зернобобовых. Рекордным, в частности, стал урожай пшеницы, который составил 10,7 млн тонн.