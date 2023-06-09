В Белоруссии в мае зарегистрировали дефляцию в 0,3%

Как сообщил Белстат, по сравнению с апрелем цены на продовольственные товары снизились на 0,7%, на непродовольственные - на 0,05%

МИНСК, 9 июня. /ТАСС/. Национальный статистический комитет (Белстат) Белоруссии сообщил, что в мае в республике зарегистрирована дефляция в 0,3%, в годовом исчислении инфляция замедлилась до 3,7%.

"Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае 2023 года по сравнению с апрелем 2023 года составил 99,7%, с декабрем 2022 года - 102,7%", - говорится в сообщении.

По сравнению с апрелем цены на продовольственные товары снизились в мае на 0,7%, на непродовольственные - на 0,05%, на услуги - выросли на 0,1%. Если сравнивать с декабрем 2022 года продовольственные товары подорожали на 2,9%, непродовольственные - на 0,9%, услуги - на 4,5%.

В годовом выражении продовольственные товары подорожали на 4,4%, непродовольственные - на 0,5%, а услуги - на 6,9%.

В апреле 2023 года инфляция составила 0,4%, годовая - 4,7%.

В Белоруссии инфляция по итогам 2022 года составила 12,8%. Власти заявили о планах по поддержанию инфляции по итогам текущего года на уровне не более 7-8%.